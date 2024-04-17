Топурия заявил, что Холлоуэй получит бой с ним тогда, когда у него будет желание

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия готов дать поединок обладателю пояса BMF американцу Максу Холлоуэя тогда, когда он сам этого захочет.

© Чемпионат.com

«Без пояса BMF на кону он мне вообще не нужен. Если он не собирается его ставить, то я буду драться с Волкановски, который заслуживает этого больше, чем он. У Макса есть этот пояс, это приводит меня в восторг. Вот почему я хочу его. Он говорил: «Прямо сейчас у меня много вариантов». На самом деле у него нет никаких вариантов. Сейчас я чемпион, право выбирать время и место за мной. Ему просто нужно быть готовым и ждать звонка. Когда у меня появится желание встретиться с ним, он должен быть готов», — приводит слова Топурии портал Low Kick MMA.