Российский боец UFC пошутил про Путина

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в интервью на YouTube-канале Нины Драмы ответил на вопрос о самом известном человеке в своей телефонной книге.

© Газета.Ru

«Самый известный человек в списке моих контактов? Путин. После боя с Оливейрой я ему позвоню. А ты хочешь поговорить с ним?» — сказал Царукян.

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

После этого Царукян отказался от поединка с российским чемпионом Исламом Махачевым. После боя в Лас-Вегасе Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC.

Царукян рассказал, сколько он заработал за бой с Оливейрой

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.