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Владимир Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что после поединка с кикбоксером Константином Глуховым он поработает на благо студенческого спорта, а в мае вернется на службу.

Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО
© Матч ТВ

Бой по правилам кикбоксинга между 34‑летним Минеевым и 44‑летним Глуховым пройдет 28 апреля в Ульяновске. В сентябре 2022 года Минеев получил повестку и присоединился к Вооруженным силам России в феврале 2023‑го. Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.

— После боя с Глуховым поработаю на благо ССК (студенческих спортивных клубов России) и поеду на службу в мае. Если в июле суждено сбыться бою с Магой [Исмаиловым], нужно будет поработать с братишками, — передает слова Минеева корреспондент «Матч ТВ».
Бокс/MMA
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Иван Штырков
Владимир Минеев