Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что после поединка с кикбоксером Константином Глуховым он поработает на благо студенческого спорта, а в мае вернется на службу.

© Матч ТВ

Бой по правилам кикбоксинга между 34‑летним Минеевым и 44‑летним Глуховым пройдет 28 апреля в Ульяновске. В сентябре 2022 года Минеев получил повестку и присоединился к Вооруженным силам России в феврале 2023‑го. Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.