Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал, что после поединка с кикбоксером Константином Глуховым он поработает на благо студенческого спорта, а в мае вернется на службу.
Бой по правилам кикбоксинга между 34‑летним Минеевым и 44‑летним Глуховым пройдет 28 апреля в Ульяновске. В сентябре 2022 года Минеев получил повестку и присоединился к Вооруженным силам России в феврале 2023‑го. Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.
— После боя с Глуховым поработаю на благо ССК (студенческих спортивных клубов России) и поеду на службу в мае. Если в июле суждено сбыться бою с Магой [Исмаиловым], нужно будет поработать с братишками, — передает слова Минеева корреспондент «Матч ТВ».