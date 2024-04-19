Тренер сборной России высказался о предстоящем бое Бивола с Бетербиевым

Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв прокомментировал предстоящий поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе по боксу между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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«Ну у них будет встреча с Артуром Бетербиевым, вот тут как раз два разных стиля — игровой и силовой. Здесь даже не знаю, кому отдать предпочтение. Оба интересные боксёры, оба заслуживают победы. Болеть буду за красивый бокс. Два наших соотечественника, с одним я был долгое время в сборной, на Олимпиады вместе ездили. Дима пришёл, когда я уже заканчивал. Мы тесно не общались, но знаем друг друга. Надеюсь, покажут класс», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.