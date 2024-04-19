Арман Царукян подарит билеты на UFC 303 фанату, с которым у него возник конфликт.
Напомним, что болельщик показал Царукяну средний палец во время выхода бойца на поединок с Чарльзом Оливейрой.
«Хорошо, что он извинился. Он попросил меня купить ему билеты на UFC 303, где подерется Конор Макгрегор. Так что я должен достать эти билеты. Сделаю это, никаких проблем», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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Царукян подарит билеты на турнир UFC фанату, с которым у него возник конфликт
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