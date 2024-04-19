Гаджиев назвал дату третьего боя между Минеевым и Исмаиловым

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда состоится поединок между известными российскими бойцами смешанных единоборств (MMA) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По словам Гаджиева, противостояние пройдёт 18 июля в Москве. Бой будет проходить по правилам бокса.

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«Эта дата во многом продиктована графиком восстановления Маги. Его прооперировали в начале марта. Он уже сообщил, что в мае начнёт тренироваться, хотя стопроцентно утверждать, что всё будет нормально, нельзя. Но отталкивались от него. Если все будут живы-здоровы, увидим данный бой. С обоими спортсменами удалось договориться», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

Напомним, Минеев и Исмаилов уже проводили два поединка. В октябре 2021 года Магомед досрочно проиграл Владимиру, при этом даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.