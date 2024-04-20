Шумков и Бижамов одержали первые победы в 1/8 финала ЧЕ в Белграде

Российские боксеры уже вступили в борьбу за медали чемпионата Европы, который проходит в столице Сербии.

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В 1/8 финала бронзовый призер чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков (60 кг) и серебряный медалист ЧМ-2021 Джамбулат Бижамов (75 кг) одержали победы единогласным решением судей (5:0).

- Сегодня я был настроен на реванш, ведь итальянец Франческо Иозия - мой обидчик: на первенстве Европы 2021 года он победил меня в полуфинале, - цитирует Шумкова пресс-служба Федерации бокса России. - Сейчас я был обязан выигрывать, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что я стал сильнее. Дальше - больше. Хочу стать чемпионом Европы.

Джамбулат Бижамов прошел Георгия Харабадзе из Грузии. И тоже настроен серьезно: "План на турнир: только победа. У меня всегда такие планы: ты либо первый, либо никто".

Сегодня на ринг выйдут Савелий Садома, Ярослав Дороничев, а также капитан команды, призер Олимпиады и двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.

Напомним, что на чемпионате Европы сборная России выступает под флагом, а в честь наших чемпионов прозвучит гимн РФ.