«Давай устроим бой в Испании». Боец UFC согласен на бой с Топурией

Бывший двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе Брайан Ортега готов провести бой с действующим чемпионом UFC в категории до 66 кг Илией Топурией.

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«Давай устроим бой в Испании, парень, погнали. Если бы можно было бы просто щёлкнуть пальцами, тогда мне бы уже прислали контракт, Илия дал своё согласие, а Волкановски решил подождать. У UFC есть свой человек прямо сейчас, я готов. Все знают — когда проходит мой бой, то будет не скучно», — сказал Ортега в интервью YouTube-каналу «Kanpai Media».

Напомним, в последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладаетля титула UFC в полулёгком весе мексиканцем Яиром Родригесом. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.