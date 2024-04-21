Евлоев обратился к Стерлингу

Мовсар Евлоев обратился к Алджамейну Стерлингу.

Ранее Стерлинг сообщил, что заинтересован в поединке с российским бойцом.

«Говорить обо мне – это очень смело. Мне это нравится! Позвони UFC и сразись со мной. Я готов», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев (18-0) в последний раз дрался в январе, когда выиграл у Арнольда Аллена судейским решением. Он идет на серии из восьми побед в промоушене.

Стерлинг (24-4) в апреле победил Келвина Каттара единогласным решением судей. Для Алджамейна этот поединок стал дебютным в полулегкой весовой категории.