Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски на турнире по грэпплингу

Вчера, 20 апреля, на турнире Karate Combat 45 состоялась схватка по грэпплингу между российском бойцом, выступающим в UFC, Ринатом Фахретдиновым и тренером по бразильскому джиу-джитсу бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски Крейгом Джонсом.

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Схватка завершилась победой Джонса, который смог провести удушающий приём «треугольник».

Напомним, Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг). В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 231, Ринат отбился в ничью с бразильским бойцом Элизеу Залески дос Сантосом.