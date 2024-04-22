Джейк Пол перечислил бойцов ММА, отказывающихся от поединка с ним

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, дал комментарий по поводу своего предложения, отправленного Хорхе Масвидалю и Нейту Диазу по поводу поединка с ним по правилам ММА. Ранее Пол заявил, что каждый из них получит $ 10 млн, если согласится на бой, однако согласия они так и не дали.

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