Джошуа Ван ответил на вызов Мухаммада Мокаева

Мьянманский боец смешанных единоборств Джошуа Ван, выступающий в наилегчайшем дивизионе UFC, резко ответил на вызов британского топового бойца Мухаммада Мокаева.

© Чемпионат.com

«Заткнись. Ты назвал меня только потому, что у тебя уже определён соперник. Я говорил с Миком (матчмейкером Миком Мейнардом. – Прим. «Чемпионата»), он сказал мне это. Ссыкун! Не смей упоминать моё имя!» – написал Джошуа Ван на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Мухаммад Мокаев вызвал Джошуа Вана на поединок 22 июня в Саудовской Аравии.

Джошуа Ван в январе досрочно победил Фелипе Бунеса. Всего на его счету 10 побед (5 нокаутом) и одно поражение.

У Мухаммада Мокаева в активе 12 побед (из них 8 досрочно) и ни одного поражения.