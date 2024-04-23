«Не смей упоминать меня!» Джошуа Ван ответил на вызов Мухаммада Мокаева
Мьянманский боец смешанных единоборств Джошуа Ван, выступающий в наилегчайшем дивизионе UFC, резко ответил на вызов британского топового бойца Мухаммада Мокаева.
«Заткнись. Ты назвал меня только потому, что у тебя уже определён соперник. Я говорил с Миком (матчмейкером Миком Мейнардом. – Прим. «Чемпионата»), он сказал мне это. Ссыкун! Не смей упоминать моё имя!» – написал Джошуа Ван на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее Мухаммад Мокаев вызвал Джошуа Вана на поединок 22 июня в Саудовской Аравии.
Джошуа Ван в январе досрочно победил Фелипе Бунеса. Всего на его счету 10 побед (5 нокаутом) и одно поражение.
У Мухаммада Мокаева в активе 12 побед (из них 8 досрочно) и ни одного поражения.
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