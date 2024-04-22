Бой Нурмагомедова и Шаблия перенесен из-за травмы Усмана

Поединок между двумя россиянами Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием, который должен был состояться 17 мая в Париже (Франция), перенесён. Об этом информирует пресс-служба промоушена Bellator.

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Сообщается, что Нурмагомедов получил травму. Новая дата боя должна быть названа позже.

Напомним, Нурмагомедов в последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 300, победил американского экс-чемпиона Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина. Шаблий в последнем бою, проходившем на турнире Bellator 301, единогласным решением судей одолел представителя Бразилии Патрики Фрейре.