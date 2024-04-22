Секс-символ UFC дебютирует в боксе

Ванзант преподаст Брук урок эпатажа и покажет себя в ринге?

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Мужской профессиональный бокс замер в ожидании сразу двух ярких поединков за звание абсолютного чемпиона мира. Сначала в ринге сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри, а затем – Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Но и у девушек топовых событий становится всё больше. 25 мая на стадионе «NRG Stadium» в Хьюстоне (США) состоится очередной турнир от промоушена Misfits Boxing. И особый интерес вызывает женский поединок, в котором между собой сойдутся Пейдж Ванзант и Элли Брук. Красотки выйдут в ринг и совершенно точно привлекут внимание всей собравшейся публики.

Пейдж в последнее время активно экспериментирует и пробует разные направления. Из UFC она ушла после трёх поражений в четырёх поединках. Последовательно Ванзант били Мишель Уотерсон, Джессика-Роуз Кларк и Аманда Рибас. После этого девушка решила попробовать свои силы в боях на голых кулаках. Но в BKFC старт получился провальным. Пейдж проиграла Бритен Харт и Рейчел Остович, которую в своё время разбила в UFC. Оба раза девушка уступила решениями, но утешением это вряд ли могло стать.

Пейдж, видимо, устала ставить под угрозу свою красоту, сражаясь на голых кулаках. Говоря откровенно, это один из самых опасных видов единоборств, после которого многие бойцы остаются с жуткими сечками и повреждениями. И на его фоне профессиональный бокс выглядит выигрышно. Во-первых, перчатки существенно снижают получаемый урон, поэтому лицо Ванзант должно страдать намного меньше. Во-вторых, в джентльменском виде спорта не скупятся на гонорары. Поэтому американка сможет очень прилично подзаработать.

Стоит отметить, что организаторы события постарались и выбрали в соперницы одну из самых ярких представительниц дивизиона. Брук тренируется вместе с экс-чемпионкой из Австралии Эбани Бриджес. А та славилась эпатажным поведением и невероятными перформансами перед поединками. Но Элли смогла превзойти даже подругу. Последнюю церемонию взвешивания британская модель превратила в яркое зрелище.

На пресс-конференции она появилась с короной на голове и лентой конкурса красоты. А дополняли всё это пушистые тапочки, символизирующие образ настоящей американской Барби. А перед официальной церемонией Элли появилась с бокалом пива в руках и сочным гамбургером. В это сложно поверить, но Брук с удовольствием всё это съела и выпила, прежде чем встать на весы. Теперь понятно, кем именно вдохновлялся Райан Гарсия, устроивший похожий трюк перед поединком с Девином Хейни.

Стоит отметить, что свои яркие шоу Элли подтверждает и в ринге. Девушка провела два профессиональных поединка – оба отправила в свою копилку. Более того, дважды британская модель финишировала своих соперниц досрочно, поэтому Пейдж совершенно точно будет ждать серьёзнейшая проверка на прочность.

Следить за предстоящим событием абсолютно необходимо. Во-первых, девушки порадуют красотой и яркими выходками на пресс-конференции и взвешивании. В этом можно практически не сомневаться, они давно научились прогревать свои поединки и делают это превосходно. Во-вторых, обе обладают очень приличным бойцовским арсеналом и способны порадовать фанатов качеством бокса.