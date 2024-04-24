Чемпион UFC Джон Джонс провел первую тренировку после травмы

Чемпион UFC в тяжёлом весе и второй номер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о первом посещении зала после травмы.

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«Первый день в зале после травмы, чувствую себя потрясающе. Вот и началось», — написал Джонс.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировочном занятии. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины: