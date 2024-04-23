Перейра не принял вызов от Анкалаева

Бразильский боец смешанного стиля, чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Алекс Перейра поделился своими мыслями о потенциальном поединке против Магомеда Анкалаева.

© Спорт день за днем

«Я не хочу драться в конце года, я хочу драться раньше, так что, возможно, это говорит о том, что Анкалаев не будет готов. Я не знаю, почему он так сказал [бросил вызов на бой в Абу-Даби], этот парень сложный. Честно говоря, я должен посмотреть, как будет лучше мне», – приводит слова Алекса Перейры портал MMA Fighting.

36-летний бразилец провел в профессиональном MMA 12 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел два поражения. Восемь побед он добыл нокаутами. На турнире UFC 300 Алекс в первом раунде финишировал Джамала Хилла.

31-летний россиянин Магомед Анкалаев в профессиональном MMA провел 21 бой, в которых сумел одержать 18 побед, потерпел одно поражение, один поединок завершился вничью и один был признан несостоявшимся. В январе этого года Анкалаев во втором раунде финишировал Джонни Уокера на турнире UFC Fight Night 234.

В предстоящие выходные в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC серии Fight Night. В главном событии вечера Матеус Николау сойдется с Алексом Перезом.