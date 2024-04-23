Махачев рассказал об особенностях тренировок в Рамадан

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев рассказал об особенностях тренировочного процесса во время священного для мусульман месяца Рамадан. Россиянин высказался на канале New York Post Sports в YouTube.

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По словам спортсмена, в Рамадан можно тренироваться только на 50 процентов.

«Между восходом и закатом солнца нельзя есть и пить, это сложно. Мы пытались перейти на ночной режим, но очень сложно изменить распорядок сна и приемов пищи. Еще и тренироваться при этом», — заявил Махачев.

Россиянин добавил, что во время Рамадана он не может спарринговать с полной выкладкой.

«Я сразу начал подготовку к бою с Дастином Порье, времени у меня немного. С конца Рамадана прошло где-то 10 дней, а я уже неделю тренируюсь в рамках лагеря», — отметил Махачев.

Россиянин проведет бой с американцем Порье в ночь на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Для Махачева поединок станет трентьей защитой чемпионского титула в UFC. Всего в карьере российский спортсмен провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение.