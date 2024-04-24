Махачев назвал бой мечты: «Хочу второй пояс, поэтому я должен драться с Леоном Эдвардсом»
Ислам Махачев назвал поединок мечты.
«Бой мечты? Я должен драться за титул следующего дивизиона. Полусредний вес. Хочу биться с Леоном Эдвардсом. Я уже дал несколько шансов парням из легкого веса, поэтому мне нужна возможность взять второй пояс», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Леон Эдвардс владеет поясом полусреднего веса с августа 2022-го. На его счету две защиты титула.
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Махачев назвал бой мечты: «Хочу второй пояс, поэтому я должен драться с Леоном Эдвардсом»