Махачев отреагировал на отказ Царукяна от боя с ним

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал отказ своего соотечественника Армана Царукяна проводить поединок с ним на турнире UFC 302. Ранее Царукян заявил, что не будет драться с Махачевым 1 июня, так как это слишком рано и он не успеет восстановиться после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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