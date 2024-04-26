Биспинг предупредил Махачева о возможном сопернике

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (Великобритания) поделился мнением о потенциальном поединке между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и британцем Леоном Эдвардсом – обладателем титула промоушена в полусреднем дивизионе.

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