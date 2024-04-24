Никита Цзю защитил титул чемпиона Австралии

В Сиднее (Австралия) состоялся большой боксёрский турнир, участие в котором принимал местный спортсмен с русскими корнями Никита Цзю. Противостоял Никите другой австралийский боксёр Данило Креати. Поединок завершился победой Цзю единогласным решением судей.

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В последнем бою Никита сражался с Диланом Биггсом (Австралия). Их поединок проходил 22 ноября прошлого года. Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт того успеха он стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для австралийца с русскими корнями это был первый титул в профессиональной карьере.

Сын Кости Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Эта победа стала для него девятой. Семь раз он побеждал нокаутом.