Костя Цзю оценил следующего возможного соперника сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю поделился мыслями о следующем сопернике своего сына Тима. Ранее сообщалось, что Цзю-младший 3 августа в Лос-Анджелесе должен встретиться с Вёрджилом Ортисом.

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«Следующий бой с Ортисом, да? Хороший соперник, крепенький. Теоретически, если команда решила, что так надо, я отношусь к этому нормально. Нужно не застаиваться», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, последний бой Цзю провёл с Себастяном Фундорой. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.