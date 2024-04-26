19 россиян в вышли в финал ЧЕ по боксу в Белграде

Девять мужчин и десять женщин вышли в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде, сообщает корреспондент NEWS.ru. Решающие бои пройдут в субботу и в воскресенье.

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За золото будут боксировать Всеволод Эдмонд Худоян (до 48кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг).

В женских соревнованиях в финал вышли: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Анастасия Кооль (до 52 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Елена Бабичева (до 63 кг), Альбина Молдажанова (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Елена Гапешина (до 81 кг) и Кристина Ткачёва (свыше 81 кг).

Чемпионат Европы завершится 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой. В субботу и воскресенье на турнире, в случае победы россиян, будет звучать национальный гимн.

За победу на турнире боксеры получат $15 тыс, за серебро — $10 тыс, за бронзу — $5.