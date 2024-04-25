Десять россиянок вышли в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Белграде (Сербия).

В завершившихся боях Юлия Чумгалакова (до 48 кг) победила Джованну Маркезе (Италия), Анастасия Кооль (до 50 кг) выиграла у Драганы Йованович (Сербия), Дарья Абрамова (до 57 кг) добилась победы на Анделой Бранкович (Сербия), Елена Бабичева (до 63 кг) победила Аслахан Мехмедову (Болгария), Альбина Молдажанова (до 66 кг) выиграла у Милены Матович (Сербия), Дарима Сандакова (70 кг) одолела Ани Овсепян (Армения), Анастасия Шамонова (до 75 кг) оказалась сильнее Николины Гайич (Сербия), Елена Гапешина (81 кг) выиграла у Виктории Кебиковой (Белоруссия), а Кристина Ткачёва (свыше 81 кг) победила Сару Милькович (Сербия).

Россиянка Нуне Асатрян (до 60 кг) без боя прошла в финал после отказа Аны Старовойтовой из Литвы.

Чемпионат Европы завершится 28 апреля. Россияне выступают на турнире с национальной символикой.