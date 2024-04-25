Боксер Кооль: «Знала, что будет давление с трибун во время полуфинала чемпионата Европы»

Российский боксер Анастасия Кооль призналась, что была готова к давлению трибун в полуфинальном поединке чемпионата Европы с соперницей из Сербии. В четверг в Белграде Анастасия Кооль единогласным решением судей выиграла у Драганы Йованович из Сербии и вышла в финал чемпионата Европы в весе до 52 кг. — Я встречалась с соперницей из Сербии и знала, что будет давление с трибун, все будут поддерживать местную спортсменку. Но я была готова морально и физически к поединку. У меня всегда холодная голова перед выходом на ринг, оставляю все эмоции и выхожу ради победы. Сегодня по плану было наращивать темп и выиграть за счёт скорости. Соперница сильно шла вперед и бросалась на меня, но мне удалось под неё подстроиться и выиграть, — передает слова Кооль корреспондент «Матч ТВ». Чемпионат Европы по боксу проходит с 18 по 28 апреля в Белграде. Россияне выступают на турнире с национальной символикой. Прямые трансляции турнира смотрите на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Прямые трансляции чемпионата Европы смотрите на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.