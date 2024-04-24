Марлон Вера сказал, когда готовится провести бой с Петром Яном

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера сообщил, что настраивается провести поединок с российским экс-чемпионом Петром Яном на ноябрьском турнире в Нью-Йорке (США).

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«Я хочу подраться в ноябре в «Мэдисон Сквер Гарден», хотелось бы сделать это с Петром Яном. Победитель должен дождаться титульного поединка. Он уже раньше отказывался. Мы виделись, когда я дрался в последний раз, и он сказал: «Эй, я хочу, чтобы ты стал следующим». О чём он говорит, если он дважды отказывался?» — сказал Вера в интервью YouTube-каналу Кэмерона Хэйнса.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонга Ядонга.