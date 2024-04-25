Экс-боец Hadrcore устроил ДТП в Санкт-Петербурге

Бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим «Никархо» Исламов стал участником ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом информирует телегарам-канал Mash на Мойке.

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Сообщается, что боец арендовал Porsche Cayenne, на котором врезался в ограждение Троицкого моста. После аварии он скрылся с места происшествия.

По сведениям источника, машину спортсмен арендовал на своё имя в Москве утром 24 апреля, после чего отправился на ней в Северную столицу.

Напомним, последний турнир Hadrcore состоялся 20 апреля. Тогда Али Хейбати перед боем с Аркадием Осипяном нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц. После боя пресс-служба лиги заявила, что руководство промоушена пожизненно дисквалифицировало бойца от участия в турнирах.