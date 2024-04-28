Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев BKFC

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, что он стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

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Об этом ирландец сообщил в социальных сетях.

«Добро пожаловать в высшую лигу. Дэвид Фельдман, детка, мы сделали это», — написал Макгрегор.

Напомним, недавно стало известно о следующем поединке Макгрегора. Его соперником станет американец Майкл Чендлер. Поединок состоится 30 июня на турнире UFC 303.

В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

На счету Чендлера 23 победы в ММА при восьми поражениях. И Конор, и Майкл в своих последних боях уступили американцу Дастину Порье.