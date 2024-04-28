Алекс Перес нокаутировал Матеуса Николау в главном бою турнира UFC

В ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходит турнир UFC Vegas 91. В главном бою в наилегчайшем весе представитель Бразилии Матеус Николау встретился с американцем Алексом Пересом.

Бой завершился победой Алекса Переса техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, для Переса это первая победа после серии из трёх поражений. Ранее в промоушене он одержал 24 победы и потерпел восемь поражений.

Николау, в свою очередь, потерпел пятое поражение (все из них были нокаутом. — Прим. «Чемпионата») в 27 поединках. При этом у бразильца одна ничья и 21 победа.

Напомним, в соглавном бою представитель Узбекистана Богдан Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна.