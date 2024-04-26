Назван еще один боец, которому в США заблокировали гонорар за UFC 300

Бразильский боец смешанных единоборств Диего Лопес не получил гонорар за участие в турнире UFC 300, который проходил в ночь с 13 на 14 апреля мск. Как рассказал на своей странице в социальных сетях журналист MMA Junkie Нолан Кинг, Атлетическая комиссия Невады заблокировала его оклад из-за прыжка через сетку после победы в поединке с Содиком Юсуффом.

Напомним, ранее также сообщалось, что Атлетическая комиссия Невады заблокировала гонорар российско-армянского бойца Армана Царукяна, также выступавшего на UFC 300. Решение было вызвано инцидентом с фанатом. Во время выхода в октагон один из болельщиков показал Царукяну средний палец, после чего Арман решил ударить обидчика.