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Бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC не будет отменен

Поединок между россиянином Шарабутдином Магомедовым и украинцем Игорем Потерей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен пройти по плану. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Стала известна судьба боя россиянина и украинца в UFC
© Соцсети бойца ММА
"Бой в силе, он пройдет в Саудовской Аравии. Потеря решил до этого провести еще один поединок. Если у него не будет серьезных травм, все пройдет по плану", - сказал Ризван Магомедов.

Поединок должен пройти на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Потеря до этого проведет бой против бразильца Мишеля Перейры 5 мая в Рио-де-Жанейро.

Бокс/MMA
Ризван Магомедов
Мишель Перейра