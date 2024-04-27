Стала известна судьба боя россиянина и украинца в UFC

Поединок между россиянином Шарабутдином Магомедовым и украинцем Игорем Потерей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен пройти по плану. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

© Соцсети бойца ММА

"Бой в силе, он пройдет в Саудовской Аравии. Потеря решил до этого провести еще один поединок. Если у него не будет серьезных травм, все пройдет по плану", - сказал Ризван Магомедов.

Поединок должен пройти на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Потеря до этого проведет бой против бразильца Мишеля Перейры 5 мая в Рио-де-Жанейро.