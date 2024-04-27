На чемпионате Европы по боксу отключили гимн России

Гимн РФ прервался во время награждения чемпионки Европы по боксу Чумгалаковой

Исполнение гимна России прервалось во время награждения победительницы чемпионата Европы по боксу Юлии Чумгалаковой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Турнир прошел в Белграде. Чумгалакова одержала в нем победу в весовой категории до 48 килограмм. Во время ее награждения заиграл гимн России, но через время он прервался из-за технической ошибки. Однако зрители и сама чемпионка не растерялись и продолжили его петь без музыкального сопровождения. В конце спортсменка даже расплакалась от этого.

Позже Федерация бокса Сербии принесла извинения команде РФ за ситуацию с гимном. Там подтвердили, что возникли технические проблемы, которые привели к отключению звука.

Данная победа стала уже второй на европейских первенствах для Чумгалаковой. Также она является триумфатором турнира в испанском Алькобендасе 2019 года и двукратной победительницей чемпионата РФ.