Джошуа ответил на вопрос, кто победит в бою между Фьюри и Усиком

Двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа назвал фаворита боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Поединок запланирован на 18 мая.

© GETTY IMAGES

«Я дрался с Усиком, поэтому могу говорить только о том, что я испытал с ним – феноменальный боец, я бы сказал, что он проделывает действительно хорошую работу. Я никогда не дрался с Фьюри, поэтому не могу говорить о том, каково это – встретиться с ним. Если говорить только о том, что я знаю, я должен сказать, что Усик победит», — приводит слова Джошуа журналист Майкл Бенсон в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести бой 17 февраля, однако Тайсон получил рассечение во время спарринга и был вынужден отказаться от выступления.