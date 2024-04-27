Женская сборная России победила в общем медальном зачете на ЧЕ по боксу

Женская сборная России победила в общем медальном зачёте на чемпионате Европы по боксу
Женская сборная России победила в общем медальном зачёте чемпионата Европы – 2024 среди женщин, состоявшегося в Белграде (Сербия). На счету национальной команды три золотых и семь серебряных медалей.
Золото:
Юлия Чумгалакова*, весовая категория до 48 кг;
Дарима Сандакова*, весовая категория до 70 кг;
Елена Гапешина, весовая категория до 81 кг.
Серебро:
Анастасия Кооль, весовая категория до 52 кг;
Дарья Абрамова, весовая категория до 57 кг;
Нуне Асатрян, весовая категория до 60 кг;
Елена Бабичева, весовая категория до 63 кг;
Альбина Молдажанова, весовая категория до 66 кг;
Анастасия Шамонова, весовая категория до 75 кг;
Кристина Ткачёва, весовая категория свыше 81 кг.
* стали двукратными чемпионками
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