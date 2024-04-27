Женская сборная России победила в общем медальном зачете на ЧЕ по боксу

Женская сборная России победила в общем медальном зачёте чемпионата Европы – 2024 среди женщин, состоявшегося в Белграде (Сербия). На счету национальной команды три золотых и семь серебряных медалей.

Золото:

Юлия Чумгалакова*, весовая категория до 48 кг;

Дарима Сандакова*, весовая категория до 70 кг;

Елена Гапешина, весовая категория до 81 кг.

Серебро:

Анастасия Кооль, весовая категория до 52 кг;

Дарья Абрамова, весовая категория до 57 кг;

Нуне Асатрян, весовая категория до 60 кг;

Елена Бабичева, весовая категория до 63 кг;

Альбина Молдажанова, весовая категория до 66 кг;

Анастасия Шамонова, весовая категория до 75 кг;

Кристина Ткачёва, весовая категория свыше 81 кг.

* стали двукратными чемпионками