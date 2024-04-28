«Европу выиграть легче, чем Россию»: россиянка о победе на ЧЕ по боксу

Выиграть чемпионат Европы иногда легче, чем чемпионат России, заявила NEWS.ru Елена Гапешина, взявшая золото на ЧЕ по боксу в Белграде в категории до 81 кг. Всего золотые медали завоевали три российские спортсменки.

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Мы рады, что завоевали для России заветные медали, и я привезу золотую награду домой в Севастополь. Я никогда не выигрывала чемпионат России, но выиграла чемпионат Европы. Иногда бывает, что Европу легче выиграть, чем чемпионат России, не буду скрывать, — сказала Гапешина.

Чемпионкой в категории до 48 кг стала Юлия Чумгалакова. Во время церемонии ее награждения выключился российский гимн.

Я очень хорошо подготовилась к этому турниру, мне понравилась организация. У меня сейчас уже опустошение. Когда ты уже решил поставленную задачу, выиграл чемпионат Европы, можешь отдыхать. После объявления победителя приходит эта эмоция. А так, все хорошо, я очень рада, что выиграла, — сказала Чумгалакова.

Дарина Сандакова, выигравшая золото в категории до 70 кг, стала двукратной чемпионкой Европы. Она заявила, что самый сложный ее соперник — это она сама.

Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.