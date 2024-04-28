Российско-армянский боец UFC рассказал о покупке на первый крупный гонорар

Российско-армянский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о покупке на первый крупный гонорар. Его слова приводит KP.ru.

«Очень люблю часы, а тогда получил 7 или 6 тысяч долларов за бой. Вот и сразу же приобрел себе, но конкретную модель уже не помню. Еще пришлось позвонить отцу, попросил у него 2 тысячи долларов, чтобы хватило», — сказал Царукян.

Боец называет эти часы непонятной покупкой и признается, что можно было их не покупать.

Также Царукян рассказал о том, где будет готовиться к бою против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева. «Начнем в Дагестане, не в соседнем зале с Махачевым, конечно. Но где-то рядом. А дальше посмотрим».

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Ранее Арман Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке турнира UFC 300. Благодаря этой победе он получил право на бой с Исламом Махачевым.