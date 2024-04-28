Российский боец UFC Царукян скучает по домашней еде в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, чего ему не хватает в США, где он живет и тренируется. Его слова приводит kp.ru.

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«Я скучаю именно по домашней еде или сделанной на природе. А по ресторанам я вообще не скучаю, в Америке одни из самых крутых ресторанов в мире, скучать не приходится», — заявил спортсмен.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

После боя в Лас-Вегасе Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC. Примечательно, что боец не получил деньги за победу. Решение заблокировать выплату приняла Атлетическая комиссия Невады (АКН) из-за инцидента, который произошел с участием россиянина перед его поединком.

На турнире в Лас-Вегасе Царукян ударил фаната во время своего выхода в октагон. Позже болельщик признался, что был пьян. А Царукян объяснил свое поведение тем, что тот показал ему средний палец. Россиянин признался, что хотел сломать фанату палец. Рассмотрение дела Царукяна в Атлетической комиссии Невады состоится 30 апреля.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее Царукян рассказал о своей самой непонятной покупке.