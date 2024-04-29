Американский боксер предупредил сына Цзю фразой «это будет Третья мировая»

Американский боксер Верджил Ортис в интервью YouTube-каналу Шону Зиттелю поделился ожиданиями от титульного боя против австралийца с русскими корнями Тима Цзю.

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«Я уже знаю, как будет проходить мой бой против Тима. Это будет Третья мировая война, но она будет "на технику"», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что это будет непростой бой, исход которого трудно предсказать.

В ночь на 31 марта Тим Цзю, являющийся сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, потерпел первое поражение в карьере. Он проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Бой родлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Ортис и Цзю подерутся за звание временного чемпиона мира WBA в первом среднем весе 4 августа. Бой в Лос-Анджелесе (США).