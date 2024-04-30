Гамрот помогает Порье при подготовке к бою с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с тренировочного зала с представителем Польши Матеушом Гамротом.

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«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», — написал Порье.

Напомним, на UFC 302 Порье встретится с действующим чемпионом лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

В последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.