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Мокаев объявил дату следующего поединка

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев рассказал о том, когда он проведёт свой следующий поединок в промоушене.

Мокаев объявил дату следующего поединка
© Чемпионат.com
«27 июля – UFC Манчестер», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в марте этого года. Тогда, на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу подряд в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Бокс/MMA
Мухаммад Мокаев
Петр Ян
Тим Эллиотт
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