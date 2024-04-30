Царукян высказался по поводу боя Тайсон — Пол

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

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«Так они только по корпусу договорились бить… По таким правилам, думаю, победит Тайсон. Ведь даже тренеры по 50, 60, 70 лет, когда показывают прием, их скорость, четкость, сила остаются прежней, потому что они это делали миллионы раз», — сказал Царукян на YouTube-канале Main Event Podcast.

Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США). На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику, Кевину Макбрайду.