Россиянин Уланбеков проведет бой против американца Переса на турнире UFC
Российский боец UFC Тагир Уланбеков проведет поединок против представителя США Алекса Переса, сообщает в социальной сети журналист Марсель Дорфф.
Бой состоится на турнире UFC Vegas 93 в Лас‑Вегасе (США) 15 июня и пройдет в наилегчайшем весе.
Уланбеков в карьере одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. На счету Переса 25 побед и 8 поражений.
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