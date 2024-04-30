Россиянин Уланбеков проведет бой против американца Переса на турнире UFC

Российский боец UFC Тагир Уланбеков проведет поединок против представителя США Алекса Переса, сообщает в социальной сети журналист Марсель Дорфф.

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Бой состоится на турнире UFC Vegas 93 в Лас‑Вегасе (США) 15 июня и пройдет в наилегчайшем весе.

Уланбеков в карьере одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. На счету Переса 25 побед и 8 поражений.

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