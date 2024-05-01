Майк Тайсон возвращается на ринг после двадцати лет отсутствия

У Тайсона репутация великого нокаутера и отпетого уголовника, отсидевшего свой справедливо полученный срок в тюрьме за изнасилование. На профессиональном ринге он кусал за ухо Эвандера Холифилда, провоцировал противников и был великим бойцом. Вне канваса устраивал пьяные скандалы, приставал к женщинам и применял кулаки.

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Почти 20 лет назад, в 2005-м, он проиграл Кевину Макбрайду и распрощался с боксом, выиграв 50 боев - из них 44 нокаутом, и потерпев 6 поражений.

Как выяснилось, прощание было не окончательным. 20 июля, презрев почти два десятилетия застоя, Тайсон вновь выйдет на ринг в 8-раундовом поединке (каждый по две минуты). Его возвращение официально подтверждено комиссией бокса штата Техас.

Кто же в соперниках? Это Джек Пол - блогер с 26 миллионами подписчиков и профессиональный боксер с 2020 года, одержавший 9 побед в 10 поединках. Он на 30 лет моложе Тайсона, которому в конце июня стукнет 58. Свой первый чемпионский титул "Железный Майк" завоевал в 1986 году, когда Джека Пола даже не было в планах у папы с маменькой.

Поединок состоится на огромном стадионе в Арлингтоне. Бой пойдет всерьез. По словам Джека Пола, весь денежный приз достается только победителю.