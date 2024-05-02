Холлоуэй ответил Топурии

Популярный американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к испано-грузинскому бойцу Илии Топурии.

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Ранее Топурия предложил Холлуэю поставить на кон свой пояс BMF.

«Бро, ты все усложняешь. Прекращай. Я принесу «твой пояс» жёсткого нытика. Всё, что ты сейчас делаешь, — соединяешь вместе слова. Ты зациклился», — написал Холлоуэй.

Напомним, поединок, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск между Топурией и Александром Волкановски, завершился победой первого нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

В последнем бою Холлоуэй встречался с Джастином Гэтжи. Поединок состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе (США) и стал третьим по значимости событием на номерном турнире UFC 300. Макс победил нокаутом за секунду до конца поединка.