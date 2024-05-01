Отключение гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы по боксу в Белграде — техническая глупость, к которой не имеет отношения Федерация бокса Сербии, заявил в интервью глава Европейской боксерской конфедерации (EUBC) Кирилл Щекутьев. Он добавил, что когда гимн остановился, его продолжали исполнять на трибунах как российские, так и сербские болельщики.

Это банальная техническая глупость, которая случилась на пультовой, к которой не имеет отношения ни Федерация бокса Сербии, ни ребята, которые здесь организовывали все. Федерация принесла извинения, и ребята, сидящие на пульте, извинились. Хочу отметить, что когда гимн остановился, его продолжили исполнять не только представители России, находившиеся на трибунах, но и многие граждане Сербии, — сказал Щекутьев.

Он добавил, что когда гимн России включили в первый раз, часть зрителей, включая сербов, даже перекрестились.

Это еще раз показывает тот факт, что Россия и Сербия — это братские народы, — считает Щекутьев.

На чемпионате Европы, который завершился 28 мая, российские боксеры завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы. Сборная России выступала с национальной символикой. За победу на турнире боксеры получат $15 тысяч, за серебро — $10 тысяч, за бронзу — $5 тысяч.