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Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса: «К Гурули будут применены самые серьезные санкции. Вплоть до дисквалификации»

Европейская конфедерация бокса анонсировала санкции для Лаши Гурули.

Европейская конфедерация бокса проведет проверку заявлений Гурули
© Sports.ru

Ранее Гурули заявил, что его пытались подкупить перед финальным поединком чемпионата Европы против россиянина Тархана Идигова.

«EUBC будет проводить проверку заявлений грузинского боксера относительно попытки дать ему денег, а также в целом его неспортивного поведения во время церемонии награждения. Очень странно, что он делает такие заявления после турнира, а не до финального поединка. Хочется отметить, что во время чемпионата мира в Ташкенте он вел себя точно так же. Это еще раз показывает его не как спортсмена, а как блогера и шоумена. Мы за чистый спорт. Поэтому, скорее всего, по решению этической комиссии EUBC к нему будут применены самые серьезные санкции, вплоть до дисквалификации», – сказал генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) Кирилл Щекутьев.
Бокс/MMA