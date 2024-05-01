Канело рассказал, за сколько раундов он успеет нокаутировать Мунгию

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес предсказал, что в субботнем поединке за неоспоримый титул чемпиона мира в суперсреднем весе с Хайме Мунгуией он одержит победу в течение восьми раундов.

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