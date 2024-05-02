Американская ринг-герл Рен выложила фото в черном купальнике

Американская ринг-герл Бруклин Рен поделилась с подписчиками новой фотографией.

На снимке девушка показала фигуру в черном купальнике.

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В августе 2021 года российский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ринг-герлз не нужны на поединках.