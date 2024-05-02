Петр Ян рассказал, когда подерется с Марлоном Верой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался по поводу сроков своего восстановления и следующего соперника.

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«Хочу ли я драться с Марлоном Верой? Да, я буду готов к ноябрю. Конечно, я сделаю это. Свожу его в школу смешанных единоборств. Вы же видели, как Сонг Ядонг показал свой наикрутейший бокс, но чуть-чуть не по плану у него все пошло. У Веры тоже все пойдет не по плану. Сто процентов. Октябрь и ноябрь – отличное время, чтобы провести этот бой», — заявил Ян на видео, опубликованном в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга.

В последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.