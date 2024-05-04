Бой за звание чемпиона мира по боксу между Бетербиевым и Биволом перенесли

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым перенесен на конец 2024 года. Об этом на своей странице в X сообщил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

© Соцсети

Бой должен был состояться 1 июня в Саудовской Аравии. По информации журналиста ESPN Майка Коппингера, поединок перенесли из-за травмы колена у Бетербиева. Боксеру предстоит операция.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.